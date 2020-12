Hija de Ninel Conde ignora a Carolina Herrera; cambia de look y es idéntica a su mamá

La hija de Ninel Conde, Sofía Telch cambió su look y aseguran que con ese aspecto es más parecida a su madre. Recientemente en su cuenta de Instagram subió una foto en la que se le puede ver con un maquillaje diferente y el pelo rubio, distinto a lo que veníamos viendo de ella en sus redes.

A pesar de que Telch se había mantenido con un estilo muy natural, ahora decidió cambiar su aspecto y teñirse el pelo con unas mechas en tono rubio y aclarar un poco el tono de su cabello.

Hija de Ninel Conde ignora a Carolina Herrera

De acuerdo con los expertos en moda y elegancia, como Carolina Herrera, el maquillaje para una joven debe ser natural, muy poco cargado, al contrario de como en esta ocasión lo hizo la hija de Conde, quien aceptó que para este look se decidió por lucir más exagerada.

La publicación de este viernes de la también hija del actor Ari Telch, fue acompañada por el mensaje "Buenos días no he subido una foto con maquillaje. Tiene un efecto entonces se ve cargado pero me gustó".

Recientemente Sofía habló de los problemas de inseguridad que le causaron las críticas a su aspecto cuando era más pequeña, pues muchos aseguraban que era no era tan bonita o atractiva como sus padres.

"De chiquita decían mucho que estaba fea y en ese entonces la televisión en vivo era lo que todos veían, entonces los de mi kínder y primaria venían a repetírmelo", afirmó.