Godínez pandémicos en streaming

Haciendo ejercicio, aprendiendo una actividad nueva, comprando cosas en línea o tomando solos en casa, es como Regina Blandón, Daniel Tovar y Gloria Stálina han pasado el confinamiento que provocó la pandemia del coronavirus, identificándose por completo con las aventuras de sus personajes en el especial de "Home Office" de “Mirreyes contra Godínez”.

“Al principio, la idea sonaba rara, pero al leer el guion me sentí reflejado en muchas situaciones que pasé durante la pandemia , y creo que era algo que valía la pena contarse. Creo que varias personas se sentirán identificados con lo que mostramos”, detalló Tovar, quien interpreta a “Génaro”.

El actor está trabajando en casa como muchos mexicanos, por eso tuvo que comprarse los aparatos necesarios que le dieran la luz para grabar sus castings o entrevistas. Así como tener un internet potente que le permitiera transmitir en vivo y tratar de hacer su mejor esfuerzo para adaptarse y continuar.

Tovar también hizo click con la experiencia de “Génaro”, porque al igual que él, está tomando cursos de otro idioma vía web, por eso considera que el público sentirá empatía con uno o más de los ocho papeles del especial.

Para Blandón tampoco fue fácil, más porque no estaba acostumbrada a pasar muchas horas frente a la computadora, incluso su máquina es vieja, pero cree que es bueno ponerle un poco de humor a la situación, para ofrecer un escape de entretenimiento sano en medio de esta pandemia.

“Me identifico con mi personaje, porque compro muchas cosas en línea. Pero antes no usaba ni la computadora y ahora todo se hace ahí, de hecho mi máquina es viejísima. He experimentado todas las emociones, ansiedad, depresión y hasta me he puesto peda sola, creo que todos los que vean este especial se van a sentir identificados de alguna manera”, detalló Regina.

RECUERDAN A PABLO LYLE

Gloria Stálina da vida a “Sofía”, papel que en el filme de 2019 es novia de “Santi” el personaje de Pablo Lyle, quien desde el año pasado enfrenta un proceso legal en Estados Unidos, y en este especial sólo se menciona que se fue.

“Creo que la vida es de cambios y sorpresas, entonces a veces extrañas a ciertos compañeros, pero tienes que respetar las situaciones. Este es el momento en que nos toca respetar, lo extrañamos, pero la vida sigue, este especial está increíble y la gente lo va a gozar, se van a entretener”, expresó Stálina.

El especial de “Home office” de “Mirreyes es contra Godínez” se estrena el 18 de diciembre en Amazon Prime Video.

Sobre el especial