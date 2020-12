Verónica Castro regresa al cine de la mano de su hijo Michelle y le dedica emotivas palabras

Luego de estar alejada por un largo tiempo de la televisión y sobre todo del cine, la actriz y cantante Verónica Castro regresa a las películas y lo hace de la mano de su hijo Michelle Castro, a quien dedicó unas emotivas palabras.

El último trabajo en el que pudimos disfrutar a “La Vero” fue en la primera temporada de “La Casa de las Flores” en donde interpretó a Virginia de La Mora, y en los próximos días podremos verla en la pantalla grande en la cinta “Dime Cuando tú”.

En dicha película, Michelle Castro quien es el hijo menor de la ojiverde, trabaja como fotógrafo en dicha producción misma que corre a cargo de Gerardo Gatica.

Michelle es quien cuida de Verónica

En entrevista para el programa Hoy, Verónica Castro habló de su hijo Michelle quien de acuerdo con ella misma es quién se hace cargo de ella, además dijo que hace mucho tiempo le pidió que cuando trabajara en su primer largometraje la incluyera, es por eso que aceptó inmediatamente trabajar con su hijo.

“Es una parte muy importante, es el que me cuida, el que me protege, el que me cuida, el que me trae, es del que dependo, es el único que me queda de mi familia pues el otro (Christian Castro) vive en Estados Unidos” dijo Verónica Castro

Cabe mencionar que este 2020 ha sido un duro año para Verónica Castro pues falleció su madre y también murió el papá de su hijo Christian Castro.