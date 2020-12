Tania Ruiz alerta a sus seguidores revela las SECUELAS que el COVID-19 le dejó

Fue en el mes de agosto cuando Tania Ruiz modelo y pareja sentimental del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, reveló haber dado positivo a COVID-19, tras cuatro meses de su diagnóstico aún no ha podido recuperarse del todo.

Fue por medio de sus historias en su cuenta de Instagram oficial que la modelo reveló que aún no se ha recuperado al 100 por ciento desde que se contagió de este nuevo virus que ha paralizado al mundo entero.

Desde hace cuatro meses no hace ejercicio

La pareja del exmandatario mexicano en sus videos mostró un conjunto deportivo el cual reveló que no ha podido estrenar debido a que desde que dio positivo a la prueba de COVID-19 no ha podido hacer ejercicio.

Y es que de acuerdo con la propia Tania Ruiz no ha podido retomar sus rutinas de ejercicio pues luego de hacer entre 10 y 15 minutos de entrenamiento, la modelo se sofoca mucho y se cansa, a pesar de que antes de que el nuevo virus la atacara era una mujer super deportista.

“Llevo cuatro meses desde que me dio Covid-19 que no he podido regresar a hacer ejercicio, si alguien era deportista soy yo, y ya no puedo, no sé a quién más le pase lo mismo” dijo Tania Ruiz en uno de sus videos.

Por otra parte, la modelo no pierde la esperanza de recuperarse al cien por ciento muy pronto para poder modelarles el conjunto que no ha podido estrenar.