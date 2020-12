Eleazar le exige a Tefi Valenzuela que le conceda el perdón

El actor Eleazar "N", quien se encuentra en la cárcel acusado de violencia intrafamiliar, mantiene comunicación con Tefi Valenzuela a través de mensajes de celular, en los que le ha exigido a la modelo peruana que vaya y le dé "el perdón".

Pero además de exigirle que acuda ante las autoridades para que sea absuelto de los cargos, Eleazar "N" habría amenazado en constantes ocasiones a la modelo, lo que la tiene viviendo en constante miedo, de acuerdo con una entrevista otorgada a la revista "TVyNovelas" por el hermano de Tefi, Fran Valenzuela.

"Yo ahorita estoy solucionando cosas porque ella está asustada, anda con miedo por lo mismo que él (Eleazar) la ha amenazado. Hay que ser bien caradura para que, encima de que le pegas, la quieras amenazar. Mi hermana no puede ni salir a la calle tranquila porque piensa que le pueden hacer daño. Él le dijo: 'Mi tío es tal (persona), ¡ya te fregaste y te voy a fregar en México!'”, comentó el hermano de la modelo.

Incluso, Fran comentó que al principio del problema intentó convencer a su hermana de que buscará una solución, pero aseguró que una vez que Tefi le relató todo lo sucedido, consideró que "si él la hubieran ahorcado, estaríamos velando a mi hermana".

Lamenta que no haya ningún tipo de arrepentimiento por parte de Eleazar, ya que "él cree que no ha hecho nada malo, le dice (a través de los mensajes): '¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡Tengo que ir a trabajar, ya apúrate!, ¡Ven y da el perdón!'. Ni siquiera es bueno para decirle: '¡Discúlpame! Cometí un grave error. Por favor, veamos la forma de solucionar'”.