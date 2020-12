¿Cuándo se leerá el testamento de José José?, Marysol Sosa habla sobre el tema

La temporada decembrina y la pandemia derivada del coronavirus han ocasionado que se haya podido leer el testamento del cantante José José, así lo dio a conocer su hija Marysol Sosa.

De acuerdo con la vástaga de la estrella, no hay una fecha establecida para que se dé a conocer la última voluntad del "Príncipe de la canción".

“Lo legal sigue, pero ahorita ya es diciembre y ya estamos en lo que estamos, seguimos con esta situación de la pandemia, no tenemos ahorita fecha de próxima audiencia, pero oportunamente en cuanto la tengamos les informamos”, dijo la cantante tras su encuentro con diversos reporteros a su salida de Televisa San Ángel.

Al ser cuestionada por las recientes declaraciones del cantautor cubano Rey Bárbaro, quien asegura que el cantante repartió su herencia en vida, Marysol replicó:

“La verdad, tuvieron mucho tiempo para hacer con mi señor padre muchas cosas, de acuerdo, yo la herencia que hoy agradezco son los oídos, la voz, la garganta, la educación que recibí… no es mi tema, en mi caso, yo clamo por la justicia y así se queden con la cortina y con la casa y con el perro o con lo que quieran, pues que se lo queden, pero de todos modos tienen que venir a dar la cara”.

La hija de Anel Noreña explicó además que ella, su hermano o su madre no han cobrado ni un solo peso por las regalías de las interpretaciones de José José.

“Nunca se han cobrado regalías, les repito, ese será un tema que en un momento dado de nuestro caso se tiene que llegar a ello, porque mi padre fue quien fue, pero no es nuestro objetivo, no me parece extraño el que ahorita salgan a decir dichas cosas al respecto, porque de todos modos nosotros estamos por lo que estamos, y que se queden la cortina y con el perro, pero de todos modos tienen que venir a dar la cara”, remató.