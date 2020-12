Así respondió Vadhir Derbez a los rumores sobre el nuevo romance entre Aislinn Derbez y Jesh De Rox

Vadhir Derbez fue cuestionado por varios reporteros sobre los rumores que apuntan a que su hermana Aislinn Derbez ha iniciado un nuevo romance con Jesh De Rox tras su separación de Mauricio Ochmann.

Después de que la actriz fuera captada en el aeropuerto de Los Ángeles, California, junto al fotógrafo, mismo que llevaba en sus hombros a la pequeña Kailani, hija de Mauricio y Aislinn, las especulaciones aumentaron, por lo que ahora es Vadhir quien responde a estos dichos.

“Ya suelten a mi hermana por favor… ¡déjenla ser!”, dijo el actor y cantante con una gran sonrisa ante la pregunta de los medios de comunicación.

Y al notar que las preguntas no finalizaban, Vadhir agregó: “Los he visto muy poco, pero sí si (es cierto), pues qué tiene, no estaba muy enterado de eso más que por ustedes, pero no, prefiero no decir más”.