¿Monserrat Oliver HEREDARÍA parte de sus bienes a Yolanda Andrade? Esto contó sobre su testamento

En una entrevista para el programa Hoy, la conductora Monserrat Oliver realizó íntimas declaraciones y despejó algunas dudas sobre la posibilidad de ser madre y de algunas cosas sobre su testamento, el cual asegura que realizó desde que era muy joven. Aseguró después de algunas preguntas que la maternidad sí estaba en sus planes.

Oliver contó que siempre estuvo en su cabeza la idea de tener un hijo aunque este no fuera de su propia sangre, es decir jamás descartó la posibilidad de adoptar.

Confesó que tuvo una reflexión sobre su vínculo con la muerte y reveló que desde muy joven se ha preguntado que pasaría con sus cosas el día que no esté, y desde los 23 años de dispuso a redactar su testamento, aunque es un documento que cambia constantemente.

¿Nadie lo sabrá?

Sin embargo, ante la pregunta de si consideraría dejar algunos de sus bienes a su ex pareja Yolanda Andrade, la conductora de Montse y Joe, respondió que el testamento es un documento privado que únicamente se abrirá cuando ella no esté y de este punto no quiso decir nada más.

Actualmente, Montserrat mantiene una cordial relación con Yolanda Andrade, pues juntas protagonizan el programa llamado Montse y Joe para la cadena Unicable, de Televisa y tienen una comunidad de fans muy fieles.

El show es una especie de late show donde las reglas cambian para generar las propias. Segmentos musicales, sketches y entrevistas con un estilo bien marcado donde los invitados terminan hablando más de la cuenta.

La pareja actual de Oliver es la fotógrafa rusa Yaya Kosikova, con quien contrajo matrimonio en secreto desde hace más de un año.