Livia Brito, ¿Con la carrera arruinada? Así acusó al fotógrafo que agredió: VIDEO

5 meses después del altercado con el fotógrafo Ernesto Zepeda, donde fue violentado y robado por la actriz, Livia Brito y su novio, quienes según Zepeda reaccionaron de manera agresiva para quitarle su instrumento de trabajo y golpearlo hasta el cansancio por haberles tomado algunas fotografías.

El caso aún no llega a ninguna resolución y Zepeda pide reparación de daños, razón por la que los abogados de la actriz buscaron reunirse con él para llegar a un acuerdo. Sin embargo, las cosas no resultaron bien, pues Brito lo responsabilizó por su situación laboral y daño de imagen en su carrera.

"Tuvimos oportunidad de reunirnos, me solicitaron sus abogados que si nos reuníamos para platicar para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté, mi abogada no quería." aseguró Ernesto.

Careo desafortunado con Livia Brito

"Nos vimos y me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que yo destruí su carrera, que yo había deshecho su carrera por toda esta situación.

Y el abogado se quería salir por la tangente, que cada quien se fuese, como en un accidente vial ‘cada quien con su golpe y ya’, pero ellos cometieron un delito, que es el robo con violencia y en Quintana Roo son de diez a dieciocho años de cárcel" aseguró el fotógrafo en una entrevista para un medio de comunicación.

El fotógrafo precisó que no pretende desistir de su denuncia, pero que tampoco desea que la actriz termine en prisión. Sin embargo sí quiere que le regrese sus herramientas de trabajo que le fueron confiscadas.