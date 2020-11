Livia Brito es acusada de robarle dos relojes a Salvador Zerboni; él habla del asunto

Salvador Zerboni dio a conocer que Livia Brito se llevó algunas de sus pertenencias cuando se separó de él. Esto lo dijo para dar respuesta a las preguntas de los medios de comunicación que pidieron les hablara sobre el rumor que indicaba que ella se había robado un par de relojes de su propiedad.

Bromeando con la situación, el actor no dio a conocer qué fue lo que faltó en su casa cuando Brito se marchó, pero indicó que espera que le vaya bien en la vida.

“Algo falto, pero no te voy a decir qué… bueno, un reloj no, eso sí no… ¡ay Dios mío!, ya me pusiste nervioso, lo voy a ir a buscar, no es como que tengo 20 verdad, pero si tengo por ahí un par, hay que checarlos, no sea que se lo llevó porque están grabados con mi nombre… ¡qué triste!, ojalá que no sea así, porque ya le está lloviendo duro con las cosas que hizo últimamente, entonces esperemos que no siga cayendo”.