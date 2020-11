Roberto Palazuelos habla de los porcentajes de la herencia de Andrés García

Después de que se diera a conocer que era el beneficiario mayoritario en la herencia de Andrés García, Roberto Palazuelos dio a conocer qué cantidad le tocará a cada una de las personas que están en la última voluntad del actor.

“Dentro del testamento las cosas quedan de la siguiente manera: el 10% es para Leonardo, el otro 10% es para Andrés García Jr., el otro 10% es para Margarita, el otro 10% más un departamento que está donde vive ella es para Sandy, y el otro 10% es para su hermana más querida de Andrés, que también se hace mucho cargo de él”.

De acuerdo con el actor, él deberá encargarse de la venta de varias propiedades, por lo que el trabajo que le espera es mucho; sin embargo, destacó que la confianza que le puso García lo hizo merecedor de tal cantidad.

Además, se dijo honrado por la decisión que tomó Andrés y reiteró que en el documento no aparece Andrea García. Aseguró también que no tiene idea de la relación que hay entre ambos, debido a que no ha sabido de ella en años.

Anteriormente se dio a conocer que el actor de telenovelas decidió confiar en Palazuelos porque lo ve como a un hijo y además lo ha acompañado desde que era niño.