¿Adiós "Diamante negro"? Roberto Palazuelos prepara su retiro de la farándula y a esto se dedicará

El actor Roberto Palazuelos es una de las grandes personalidades en el medio del espectáculo, pero podría estar llegando el día en que se despida de los reflectores para incursionar en un nuevo proyecto del que externó su emoción.

El también empresario indicó que está listo para decirle adiós a la farándula pues aseguró que quiere irse antes de envejecer y como "un campeón", para ser recordado así por su público; además, de que ahora tiene la energía para poder continuar con otros de sus proyectos.

“Yo quiero retirarme como un campeón, no quiero retirarme cuando me vean todo viejo en la televisión”, dijo en entrevista para El Universal. “Me siento muy bien, mientras yo tenga energía, que padre y pues es parte de la vida envejecer, lo tengo muy asimilado y creo que voy a envejecer con dignidad”.

Por el momento el actor se encuentra grabando la siguiente temperada de 40 y 20, en la que coincidió con su amigo Jorge “El Burro” Van Rankin, pero tiene planes de incursionar en la política y seguir viajando.

Heredero de Andrés García

El “Diamante negro” señaló que será el heredero del actor Andrés Garcia, quien le dejará su fortuna pues el Palazuelos quien ha cuidado de él y no sus hijos.

Palazuelos no ha dado declaraciones al respecto, señaló pues no deseaba que se hiciera “un rollo publicitario” sobre el tema; sin embargo, aseguró que no recibirá nada pues ayuda al actor a vender sus propiedades para que lo disfrute en vida.

“No va a haber herencia porque vamos a vender todas las propiedades mientras Andrés viva, para que siga teniendo una vida increíble”, dijo.