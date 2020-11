Andrés García incluyó a Roberto Palazuelos en su testamento por esta poderosa razón

El actor retirado Andrés García se volvió en tendencia luego de que se diera a conocer que incluyó en su testamento a Roberto Palazuelos, además reveló los motivos por los que tomó esta decisión.

Durante una entrevista para el programa “Ventaneando” mencionó que tanto Roberto Palazuelos y Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y él, son las dos únicas personas que le han ayudado cuando lo ha necesitado.

Mencionó que hasta le han regalado dinero cuando lo ha necesitado. Por otro lado dijo que de sus hijos biológicos ninguno, unos porque no tenían y otros porque no les daba la gana, no lo han ayudado.

Habla sobre su amistad con Roberto Palazuelos

Andrés García habló spbre las atenciones que el llamado “Diamante Negro” ha tenido con él.

“A Roberto lo quiero como a un hijo, más que un hijo. Roberto ha estado conmigo desde niño, yo lo cuidaba de joven, de adolescente.iPalazuelos es el que me ha acompañado, el que ha ido conmigo, me ha ayudado, me ha regalado hasta dinero cuando ha sabido que he estado mal, y ahora que ya estoy mayor me sigue ayudando con las cuestiones legales”, comentó en la entrevista.

Finalmente Andrés dejó en claro que Palazuelos no será el único heredero, ya que este testamento, están incluidos su hermana Rosa María, su esposa Margarita, Roberto Palazuelos y su hijo Andrés.