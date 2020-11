Magda Rodríguez envía mensaje desde el más allá para Andrea Escalona: VIDEO

El pasado 01 de noviembre el mundo del espectáculo se conmocionó ante la noticia de la inesperada muerte de Magda Rodríguez quien fuera productora de programas como Hoy, Guerreros 2020 y Laura Sin Censura, sin embargo, un famoso psíquico logró contactarla desde el “más allá” y envió un mensaje a sus seres queridos.

De acuerdo con el reporte médico, la productora falleció a causa de un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo, su muerte se produjo mientras dormía en su casa ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón, y fue su empleada doméstica quien la encontró sin vida y quien dio aviso a sus familiares.

Dr. Rob hace contacto con Magda Rodríguez

Fue durante el programa Chisme No Like que sus presentadores Javier Ceriani y Elisa Beristain hablaron con el psíquico Dr. Rob para que él a su vez pudiera hacer un contacto desde el “más allá” con la productora Magda Rodríguez.

De acuerdo con la fuente ya citada, Dr. Rob es una persona alejada a lo que sucede en el mundo por lo que no tiene oportunidad de conocer las causas de la muerte la productora, sin embargo, sorprendió al relatar el gran dolor que sentía en la boca del estómago y además agregó que se veía mucha sangre por dentro, de acuerdo con el psíquico, la productora estuvo mucho tiempo padeciendo de esto y aunque estuvo bajo control médico le hizo falta más medicina.

Otra de las situaciones que llamó la atención es que Elisa Beristain preguntó si la muerte de Magda habría sido por COVID-19 a lo que el Dr. Rob aseguró que no pues él durante su contacto con la productora sintió como si le abrieran el estómago.

Envía mensaje a Andrea Escalona

Durante el contacto que hizo el psíquico Dr. Rob en el programa “Chisme NO like” Javier Ceriani pregunto al experto si Magda Rodríguez tenía un mensaje para su hija Andrea Escalona quien sin duda alguna ha sido la más afectada tras la muerte de la productora.

Noticias Relacionadas Mhoni Vidente predijo la muerte de Magda Rodríguez y revela la CAUSA de su fallecimiento

Ante el cuestionamiento del presentador,Rodríguez envió un mensaje a través del Dr. Rob el cual es: “Magda quiere que sepa cuánto la ama y que quiere que Andy continúe con el trabajo que estaba haciendo Magda, y que hay tres proyectos que necesita terminar y que ella sabe cuales son”.

El espíritu de Magda ha estado presente en programas

Recientemente tanto en el programa Ventaneando como en Chisme NO like han pasado situaciones paranormales, los cuales han relacionado con la presencia de Magda Rodríguez, sin embargo, esto no había quedado claro hasta este momento en el que Elisa Beristain preguntó al psíquico si estas manifestaciones habían sido obra del espíritu de la mamá de Andrea Escalona.

Ante el cuestionamiento, Dr. Rob preguntó a Magda sobre estas manifestaciones a lo que ella aseguró que sí se trataba de su presencia, pues su espíritu es muy poderoso que se manifiesta por medio de la electricidad, pues ella quiere ser recordada y quiere darse cuenta cuánto la amaban incluso después de su muerte.