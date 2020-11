Kimberly Flores comparte FOTO junto a NUEVO GALÁN ¿dejó a Edwin Luna?

View this post on Instagram

Creo que muchas de ustedes atinaron ud83dudc4fud83cudffb quien era el galu00e1n de mi video y es: u0040victor_latinlover a quien agradezco infinita mente por ser parte de u201cMejor me quedo solau201d. - - - - - - - - Estamos ya en semana de estreno ud83eudd73 viernes 13 ud83dude31 de noviembre a travu00e9s del canal oficial de u0040remexmusicoficial ud83dudcf2Pre Agrega el tema LINK IN BIO