Este es el ESCÁNDALO de La Gaviota que PERJUDICÓ las carreras de Adela Noriega y Eduardo Yáñez

Mi equipo u2764ufe0f las palabras sobran para agradecerte todo lo que hiciste por mi du00edas antes de los premios, llevarme 4 veces a la prueba de vestido (literal ud83dude02) correr al oculista por unos lentes de contacto para poder leer bien porque sabes q no veo de lejos jaaaaa, escoger peinado, maquillaje y ayudarme a ensayar y a ensayar, calmar mis nervios y estar ahu00ed siempre para mi u2764ufe0f GRACIAS mamu00e1 por todo lo que hiciste esos du00edas y toda la vida por mi u2764ufe0f equipo para siempre te amo u2764ufe0f