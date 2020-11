MasterChef México 2020: Chef Herrera EXIGE apoyo para adultos mayores VIDEO

View this post on Instagram

No olvidemos a nuestros abuelos, ellos lo dieron todo por nosotros, es momento de quererlos y consentirlos. ud83dudc75ud83cudffbud83euddd3ud83cudffcu00a1Mau0301ndanos la foto o video de tu abuelito disfrutando de la #CumbiaDelEncierro y apoyu00e9moslos! ud83dude4cud83cudffcu2665ufe0f bit.ly/CumbiaDelEncierro