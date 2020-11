Tras MUERTE de Magda Rodríguez, confirman a PRODUCTORA que ocupará su lugar en HOY: FOTO

View this post on Instagram

Andrea Rodriu0301guez estarau0301 a cargo de la producciou0301n de u0040programahoy luego del deceso de su hermana Magda Rodriu0301guez, confirmu00f3 el productor Nino Canuu0301n. Te deseamos el mejor de los eu0301xitos en esta nueva etapa de tu carrera, u0040andy___rodriguez #Hoy #AndreaRodriu0301guez #Productora #LasEstrellas #Televisa