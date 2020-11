Este es el famoso CONDUCTOR de “Hoy” que dejará el programa tras trágica muerte de su hija

El coronavirus ha golpeado con fuerza a la producción de programas de Televisa, son numerosos los casos de comunicadores que han dado a conocer haber dado positivo a la prueba de Covid-19 y que se han mantenido aislados para evitar contagiar a más personas. Uno de ellos, y el más reciente, ha sido el querido conductor de la sección del clima en el programa Hoy, Enrique Albores.

Conocido también como “El Capitán” Albores, Enrique informó desde sus redes sociales que tras un día de haberse realizado la prueba de Covid, le había llegado el resultado y había salido positivo, razón por la cual se encontraba en casa, compartió el especialista en información del clima.

Albores detalló que en estos momentos se encuentra bien de salud ya que no ha presentado síntomas de la enfermedad; “Soy asintomático, ni temperatura, oxigenación extraordinaria, no hay dolor de cabeza, no hay dolor de cuerpo, no hay diarrea, de hecho me iba a ir a jugar golf hoy”, publicó en su cuenta de Twitter “El Capi”. Tras el anuncio, el popular conductor de Hoy avisó que se ausentará durante unos días del segmento que conduce en el programa: la sección del clima.

¿Quién es “El Capi” Albores?

Enrique “El Capitán” Albores, es un especialista climático el cual se incorporó a las filas del programa Hoy gracias a la invitación de la productora Magda Rodríguez quien le sugirió dirigir el segmento del clima durante el matutino, esto tras la salida de la popular modelo y conductora, Yanet García, también conocida como “La Chica del Clima”.

Esto luego que “El Capi” Albores anunciara su retiro de la conducción y del mundo del espectáculo hace solo unos meses, tras darse a conocer la lamentable perdida de su hija, quien contaba con 21 años de edad. Fue así como a invitación de Magda Rodríguez, Albores volvió a las filas de Hoy, sin embargo ayer el querido conductor del clima tuvo que anunciar que dejará los foros de televisión debido a que también dio positivo por coronavirus.

Otros famosos contagiados por Covid-19

Tan solo la semana pasada, el actor y comediante, Ariel Miramontes, mejor conocido en el mundo de la comedia como "Albertano", anunció que había dado positivo a la prueba de Covid-19; este aviso lo dio solo a horas de haberse presentado como invitado estrella en el programa Hoy. Derivado de esta noticia, Galilea Montijo, al igual que el resto de compañeros del programa, decidió realizarse la prueba, ya que estuvo muy cerca del actor.

Hasta este viernes la guapa conductora se encuentra en aislamiento desde su casa, hasta que reciba el resultado de la prueba. El pasado miércoles 4 de noviembre, el conductor Lambda García confirmó haber dado positivo a la prueba de Covid-19 y dio a conocer que había comenzado a desarrollar alguno de los síntomas como congestión y pérdida de los sentidos del gusto y olfato.