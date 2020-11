Querida conductora de "Al Extremo" recibe duro GOLPE; su esposo la TRAICIONA al aparecer en “HOY”

View this post on Instagram

u0040carloslguerrero estuvo en el foro y nos hablu00f3 de una maldiciu00f3n escalofriante que persigue a la selecciu00f3n de Argentina ud83cudde6ud83cuddf7ud83dude31. u00a1Juntos somos #AlExtremo! ud83dude45ud83cudffbu200du2642ufe0f