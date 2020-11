Muere Elsa Raven, actriz de Titanic y Volver al Futuro; tenía 91 años

El agente de la actriz estadounidense Elsa Raven confirmó su muerte para el sitio de noticias Deadline, de acuerdo con el hombre, Raven murió el martes en su casa en Los Ángeles. Tenía 91 años y es recordada por sus papeles en las películas Titanic y Volver al Futuro.

El agente de la actriz confirmó que no hay planes para un gran servicio funerario. En la cinta Volver al Futuro hizo el papel de Lady Clocktower, y muchos la recuerdan por su pequeño, pero inolvidable papel de Ida Strauss en Titanic. Todo gracias a la famosa escena de una pareja que decide morir abrazados durante el hundimiento del barco.

Su verdadero nombre era Elsa Rabinowitz, nació el 21 de septiembre de 1929 y comenzó su carrera como actriz en los escenarios de Nueva York, según relata el sitio estadounidense.

Otros papeles de Elsa Raven

También interpretó a la agente inmobiliaria que vendió la casa en The Amityville Horror, la casera de John Malkovich en In the Line of Fire , Gertrude Stein en The Moderns y la madre que perdió a su hijo en Fearless .

Aunque la mayoría de sus escenas de la película Titanic fueron recortadas, Raven apareció en el video de Celine Dion de "My Heart Will Go On".

Era miembro con derecho a voto de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y de acuerdo con su agente le sobreviven 15 sobrinas y sobrinos.