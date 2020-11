Este es el SECRETO de Alessandra Rosaldo para lograr su impactante figura

View this post on Instagram

En contemplaciu00f3n de mi misma. De mis emociones, mis miedos, mis reacciones, de las cosas que me incomodan, me detonan, de lo que ya no quiero, de lo que ya no soy y, sobretodo, en contemplaciu00f3n profunda de mi paz. La felicidad y la paz dependen de cada uno de nosotros mismos, nadie nos las puede ni dar ni quitar. Es un trabajo absolutamente personal deshacerte de todo aquello que no te sume, que no te aporte, que no te enriquezca y que te aleje de tu centro. Es una decisiu00f3n. Nada fu00e1cil. Para mi, parte de lo que toca en este encierro, es hacer un viaje al interior. Cuesta. Enfrentarte a ti mismo, cuestionarte y depurarte requiere de mucho valor. Pero pues si no es ahora, u00bfcuu00e1ndo? Para mi, ya es tiempo. Cuu00e9ntame, u00bfestu00e1s en lo mismo que yo? #depurandoando #trabajandoenmi #eligiendomejor #primeromipaz #primeroyo