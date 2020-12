Danna Paola ENCIENDE la NAVIDAD con ‘All I Want For Christmas Is You’: VIDEO

Danna Paola compartió un nuevo video en su canal de YouTube, se trata de su propia versión de la canción ‘All I Want For Christmas Is You’, interpretada también por Mariah Carey, que encantó a sus seguidores y a través de sus redes sociales le hicieron saber cuanto les gustó esta melodía.

Hasta el momento el video cuanta con más de 500 mil reproducciones y los comentarios por parte de los seguidores de la cantante no se han hecho esperar, que al igual que la bella actriz no pueden esperar para que llegue la navidad.

De esta manera la interprete de "Oye Pablo" dio por iniciada las celebraciones del mes de diciembre y encendió la luz verde para ir calentando e iniciar nuestro espíritu navideño.

Aquí el video:

Ya espera la NAVIDAD

En diversas ocasiones la bella cantante mexicana ha demostrado su amor por las celebraciones navideñas, y pasar tiempo con su familia y amigos, cuestión que ha compartido con sus seguidores en redes sociales.

En donde compartió fotografías con sus excompañeras de la serie Élite con quienes disfruto de una película navideña y algunas escenas de la producción de Netflix en donde destacaban algunos de sus errores a cuadro.

Pero en una de sus más recientes historias, se puede ver a la interprete de "Sodio" mientras disfruta de una buena película para conmemorar estas fechas al lado de su bella madre, que deja claro de donde heredo su particular belleza.