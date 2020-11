Entre lágrimas, Lidia Ávila narra cómo MURIÓ su pequeña hija: VIDEO

Lidia Ávila en entrevista con Jordi Rosado abrió su corazón y habló de uno de los momentos más duros en su vida, que llegó cuando perdió la vida su pequeña Sofia, a tan solo seis meses de edad, lo que representó un duro golpe para la cantante.

Ávila señaló que su primer embarazo transcurría con normalidad; sin embargo, luego de uno de los tres ultrasonidos que por norma se realizan para monitorear el estado del bebé, las cosas cambiaron y por ello le tuvieron que realizar una cesárea, pues se temía por la integridad de la bebé.

La cantante de OV7 afirmó que su sueño siempre había sido el convertirse en madre, "fue un embarazo padrísimo, yo venía de hacer 'Selena' y estaba flaquisíma. Entonces estaba más que soñada, la verdad".

Durante la charla declaró que asistió a consulta con su ginecólogo en donde le dijo que la bebé tenía un pequeño quiste en el estómago, cuestión que la asustó mucho, pero se tranquilizó un poco cuando el doctor le dijo que todo estaba bien y que no pasaba nada malo, sólo estaba checando algunos datos.

A la entrega de los análisis a Lidia le dijeron que efectivamente la bebé tenía un quiste y que no sabían realmente que era, así que le informaron que debían ya apresurar su nacimiento para poderla operar, antes de que la situación se fuera agravando.

Tras el alumbramiento, los médicos le indicaron que todo había salido bien, pero el resultado no era lo que estaban esperando, pues no era un quiste, sino parte de su intestino hecho bola y quitaron gran parte del mismo dejando solo con 20 centímetros, lo que no le permitía comer, ni sobrevivir más allá de un año de edad.

"Ahí es cuando me cayó el veinte y dije: '¿mi hija se va a morir?, ¿cuándo?' y me responde: 'sí, no sé, puede ser una semana, seis meses, un año, porque no puede comer o absorber nada, le vamos a dar comida vía intravenosa, pero a la larga afecta al hígado...", reveló entre lágrimas al recordar el terrible momento.

Ávila explicó que Sofía sufrió todo tipo de enfermedades y que durante los primeros tres meses de vida de su pequeñita estuvo tres meses en el hospital sin salir, y sólo la dejaban verla tres horas en la mañana y tres por la tarde. Ese fue el momento, confesó, que su vida cambió totalmente.

"No se lo deseo a nadie en el mundo, la muerte de un hijos es... Ni siquiera tiene nombre. Para mí fue muy cañón, de ahí empezó un día a día, para mí no había un lunes, un jueves, un sábado, para mí era lo mismo. Yo estaba ahí todo el tiempo... Siempre sabiendo que el día a día era el último", narró.

Ávila declaró que su hija tuvo un sin número de pediatras que le daban fuerza para seguir adelante y que su bebé pudiera sobrevivir, hasta que un día Sofía consiguió salir del hospital y llegó a casa con sus papás, hasta el fatídico día.

"Un día a la niña le dio un paro cardiorrespiratorio en mi casa y en ese momento la llevamos al hospital, yo le estaba dando reanimación en el coche. Llegamos al hospital y nos la reciben en urgencias y el doctor no dijo que entraría a terapia intensiva", señaló.

"Entramos los dos al final, le dimos las gracias, nos despedimos, nos pusimos a rezar y ahí la máquina dejó de sonar. Pedí que le quitaran todo, porque yo no la había cargado sin nada, sin ningún cable, catéter sin ningún tubo, sin nada", concluyó.

Aquí la entrevista completa:

La vinculan con ELEFANTE

Estas han sido algunas de las razones por la que los fans e incluso el panel de los investigadores la han vinculado con el personaje de Elefante que ha señalado en diversas ocasiones que tuvo una perdida muy importante en su vida y que no ha permitido que la derrote.

Pues no sería justo para su ser querido que ya no se encuentra en este mundo, y que una de las cuestiones que han sido muy características de su personalidad es ser siempre optimista y salir adelante pese a la adversidad.