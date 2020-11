¡Conócela! Ella es la BELLA hermana de Carlos Rivera: FOTO

View this post on Instagram

u0040_carlosrivera feliz cumpleau00f1os hermanito!!!! Espero que disfrutes tu du00eda lleno del amor, buenos deseos y bendiciones de todos los que te queremos, sabes que te amo con todo mi ser y que te admiro como hermano, hijo y amigo, pero sobre todo como el gran artista y ser humano que eres!!! Te mereces todas las bendiciones y cumplir cada uno de tus sueu00f1os, que Diosito nos permita seguir compartiendo la vida, disfrutando, luchando, sou00f1ando y a veces llorando juntos pero de alegru00eda, eres una bendiciu00f3n para mi!!! ud83dude07u2764ud83dude18ud83cudf89ud83cudf7eud83cudf8aud83cudf81ud83cudf82 #truelove #siblings #mybrother #hbd #thanksgod u2728ud83dude4fud83cudffcu2728#thelionking ud83eudd81