“Chuponcito" abusó de más mujeres, Carla Oaxaca está segura de eso

Surgen nuevas acusaciones en torno al caso del payaso “Chuponcito” y los supuestos casos de acoso sexual que habría cometido en contra de más mujeres que tuvieron alguna relación laboral o cercanía con él; ahora las acusaciones las emite Carla Oaxaca, exasistente de José Alberto Flores Jandete, nombre real del famoso payaso conocido como “Chuponcito”.

Carla Oaxaca lo señala de haber cometido acoso sexual hacia su persona cuando mantenían una relación laboral, además sugiere que hay más mujeres afectadas. La joven ha iniciado una demanda de acoso y violencia digital en contra del famoso comediante, hechos que habrían ocurrido desde el año 2017 y se prolongaron hasta este 2020.

De acuerdo con el programa De Primera Mano, durante el presente año, “Chuponcito” habría prescindido de los servicios de su asistente Carla Oaxaca, a quien el famoso el personaje de televisión le habría dirigido desde frases impropias hasta una violación de su espacio personal.

Existieron “tocamientos morbosos”

Carla Oaxaca reveló que cuando se desempeñaba como asistente de José Alberto Flores Jandete, en una ocasión el payaso intentó besarla sin su consentimiento, además señaló que hubo “tocamientos” de parte del comediante y frases como “tú tienes la culpa por estar tan bonita”. Ante estas declaraciones “Chuponcito” respondió y negó categóricamente las acusaciones en su contra.

Flores Jandete declaró durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, que todo todo el asunto se trataba de una “extorsión”. La razón, expuso, fue que ante la crisis originada por la pandemia de Covid-19, se vio orillado a despedir a Carla Oaxaca, pues el personaje que interpreta ya no podía seguir pagando su sueldo.

Estas declaraciones fueron negadas por Carla Oaxaca, pues aseguró que la demanda fue interpuesta en enero, antes de iniciar la emergencia sanitaria: “Hay más mujeres involucradas. No me gustaría entrar en esos detalles, sin embargo hay los rumores. El señor sabe lo que ha hecho, no me corresponde a mí, le corresponde a cada una de ellas hablar”, reveló la exasistente durante una entrevista en el programa Hoy.