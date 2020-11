Andrea Legarreta REGAÑA a quienes portan mal el cubrebocas: “es como el brassiere”, asegura

Fue en agosto cuando la conductora de Hoy, Andrea Legarreta, se contagió, junto con toda su familia, de coronavirus y desde entonces tuvo que permanecer por poco mas de un mes en aislamiento y bajo supervisión médica; debido a esta experiencia, la comunicadora trata de hacer conciencia sobre la importancia del uso correcto del cubrebocas y así evitar contagios entre la población.

Por eso durante una de las transmisiones del programa habló acerca del correcto uso del cubrebocas y de cómo muchas personas, famosos y colegas incluidos, lo portan de manera inadecuada, exponiéndose ellos mismos, y a los que les rodean, a adquirir un posible contagio.

El tema surgió luego que durante la transmisión de una entrevista, Alejandro Camacho negó haber dado positivo a Covid-19, sin embargo, al realizar su declaración ante la prensa, el actor portaba mal la mascarilla, lo querido pie a que Andrea Legarreta llamara la atención a aquellos artistas y conductores que no portan de manera adecuada el cubrebocas, lo que consideró un acto irresponsable.

“Me da mucha ansiedad”

Andrea Legarreta declaró en la transmisión que aquellos que hacen un mal uso de la mascarilla, al moverla constantemente, bajarla a la barbilla, tocarla o quitársela definitivamente cometen un acto de irresponsabilidad: “me llega a dar mucha ansiedad cuando se lo están acomode y acomode”, explicó la conductora, quien permanecía acompañada de sus compañeros Raúl Araiza y Martha Figueroa.

Legarreta se refirió a la manera en que sus colegas de la empresa en la que trabaja suelen colocarse el insumo sanitario y lo comparó con el sostén femenino, un accesorio que la igual que la mascarilla se mueve, por lo que si no les sienta bien deberían cambiarla de inmediato, sugirió.

“El cubrebocas es como el brassiere, si se te desborda la boobie, si se asoma, si se entierra o demás, entonces no es el tuyo. Ponte un cubrebocas que te quede bien y que te cubra bien la nariz”, explicó la comunicadora al realizar un símil entre ambos objetos. También explicó que no se debe portar por debajo de la nariz, ni en la zona de la papada, tapono se debe mover ni tocarse: Es importante que te quede bien, que cuando hables, no se esté moviendo y no esté bailando”, concluyó.