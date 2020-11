MasterChef 2020: Tras llamar 'SIRVIENTA' a Bertha, esta cocinera acabo con su carrera

Después de que se llevará a cabo el programa de este viernes, se dio a conocer el quinto participante eliminado de la nueva temporada de MasterChef México 2020 y vaya que fue una sorpresa para todos los seguidores del programa.

En el Duelo de Eliminación, los concursantes con mandil negro tuvieron que preparar ricos platillos teniendo como proteína principal el salmón en distintas presentaciones.

Fueron nueve participantes los que quedaron al filo de la eliminación en el nuevo episodio de la temporada; finalmente, los jueces decidieron que el EXPULSADO fue Nicolás, lo que causó polémica entre los televidentes, pues no se imaginaban que el talentoso cocinero podría perder ante sus compañeros.

Y es que el reality show se ha caracterizado por siempre estar en el ojo del huracán con diversas polémicas, tal fue el caso de una de la participantes en la temporada del 2018, quien llamó "sirvienta" a una de sus compañeras.

Y no fue a cualquier persona, pues a la concursante a la que intentó ofender, con el tiempo se convirtió en la ganadora del show, quien en todo momento destacó por su talento en la cocina y que a partir de ese momento abrió algunos negocios que fueron muy exitosos.

Fue durante una de las emisiones cuando Lourdes se molestó durante una de las dinámicas, por lo que sorprendió a todos los televidentes cuando hizo menos a una de sus compañeras.

Lourdes Alcocer decidió dar su opinión sobre Bertha tras haber cautivado a los jueces con un platillo. Bertha cocinó un huazontle capeado relleno de frijoles y queso, por lo que iba a ser capitana, motivo por el que Lourdes mencionó:

"Me da igual, yo no vengo aquí a ser amiga de una sirvienta, el frijol no es una cosa que me guste cocinar. Perdóname, pero hasta en la cocina hay códigos postales", cuestión que causó revuelo en las redes sociales.

Las palabras usadas por la concursante indignó a la audiencia por la forma en la que se expresó de ella, sin embargo, la forma de cocinar de Bertha la llevó a ser la ganadora y se ganó el corazón del público.

Lourdes fue la séptima eliminada, volvió en la temporada llamada 'La Revancha' pero tras ello se retiró de la cocina y mejor se dedicó a su carrera profesional, actualmente es directora de una revista.

