Pablo Montero admite llevarse de "a besitos" con Mariana Seoane

El cantante mexicano Pablo Montero confesó que tiene una relación muy cercana con la intérprete de "Una de Dos", y aunque aseguró que solo son amigos, admitió que se da besos en la boca con ella.

Durante una conferencia de prensa, Montero fue cuestionado por la vez que lo captaron teniendo contacto con su colega, a lo que en primera instancia dijo con una gran sonrisa: “No sé de qué me hablas… eso ya fue hace tiempo”.

Pero tras varios señalamientos, el cantante de "Hay otra en tu lugar" terminó confesando que Mariana Seoane y él tienen una estrecha relación: “así nos llevamos ella y yo, siempre nos abrazamos y nos damos un beso, son besitos así… de juego, pero nada más, es todo”.

Y ante las preguntas sobre una posible relación amorosa, el intérprete de “Piquito de Oro” destacó: “nada que ver, ella es mi amiga y hasta ahí”.

El cantante confesó que por ahora se encuentra soltero, pues terminó la relación que mantenía con su ahora ex novia Luisa López. No obstante, dejó muy claro que no está buscando una pareja por ahora.

“Ella (mi ex) está en Colombia, se regresó, se regresó por motivos personales, y pues decidimos darnos un tiempo porque es muy difícil todo esto, la verdad está muy complicado, tenía mucho tiempo sin ver a su familia, y bueno, Dios dirá lo que venga y lo que pase, ahorita estoy enfocado en mi alimentación, en mi trabajo, en mi ejercicio, con mis hijas e hijos”.