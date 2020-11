¡Hermosos! Así de grandes están los mellizos de Ludwika Paleta y Emiliano Salinas: FOTO

Vaya sorpresa la que dio Ludwika Paleta a todos sus seguidores de Instagram al publicar una fotografía de sus mellizos, pues hacía meses que no posteaba alguna foto de los pequeños Bárbara y Sebastián.

Los niños de tres años de edad conmovieron las redes sociales, pues se encontraban poniendo su árbol de Navidad a poco menos de un mes para que se celebre esta fiesta.

Llamó la atención que los pequeños, que en mayo celebraron su tercer cumpleaños, lucieron cómodas pijamitas para protegerlos de este frío.

Como siempre Ludwika es muy cuidadosa con la identidad de sus pequeños, por lo que los fotografío de espaldas, sin que se puedan ver sus caritas.

Siempre cuida su identidad. Foto: Instagram

Ludwika, lista para la Navidad

La actriz eligió el tema “its Beginning to Look a Lot Like Christmas” para musicalizar sus historias de Instagram donde compartió las fotos de sus bebés y con esto da por inaugurada la época navideña en su hogar.

En la foro se puede ver a los pequeños colocar cuidadosamente las esferas en su árbol de navidad que es decorado con esferas en color rojo y plateado.

Debido a su corta edad los pequeños se subieron a bancos para poder alcanzar el árbol y poner las esferas con mucha dedicación.