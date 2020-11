Juan Soler se niega a usar Tinder, descubre por qué

Juan Soler no quiere saber nada de las aplicaciones para buscar pareja sentimental, debido a que considera que el cortejo no se debe hacer de forma remota, ni con solamente la ayuda de la tecnología.

De acuerdo con el actor, para él es necesario conocer a la gente y saber si tienen algo en común antes de elegir con quién tener un romance.

“No, yo estoy a la antigüita, yo mercancía que no veo, mercancía que no compro. Soy a la antigüita, me gusta la platiquita, me gusta que me metan sueños en la cabeza, a través del contacto de la relación, soy a la antigüita, no me van las aplicaciones”.