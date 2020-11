Mauricio Herrera gastó 600 mil pesos para poder vencer al Covid-19: VIDEO

Después de su hospitalización por Covid-19, el pasado julio, el actor Mauricio Herrera, declaró que ya se encuentra mejor de salud y aprovechó el momento para agradecer a todas las personas que estuvieron con él y que afortunadamente consiguió sobrevivir al virus.

De acuerdo con Herrera, tuvo que gastar poco más de 600 mil pesos durante su estancia en el hospital, el comediante dijo que fue muy afortunado ya que varios compañeros de profesión se le acercaron para ofrecerle su ayuda y cubrir la enorme cantidad que necesitaba para continuar con su tratamiento médico.

Aunque señaló que afortunadamente eso no fue necesario ya que contó con el apoyo incondicional de su familia en todo momento, quienes se hicieron cargo de todos los gastos, por lo que pudo continuar con su tratamiento de manera tranquila.

Debido a la enfermedad bajó siete kilos, perdió un poco de pelo e incluso presentó problemas de la vista y auditivos, pero su doctor le asegura que los recuperará paulatinamente.

Contó con el apoyo incondicional de su familia

El comediante declaró en entrevista para un programa de televisión que su familia estuvo presente en todo momento y que gracias a sus sobrinos consiguieron darle fortaleza en el hospital, "se los agradezco muchísimo porque me salvaron la vida; me llevaron al hospital que sí me salvó y todo fue a mi favor".

"Les tengo un agradecimiento enorme, porque ya me habían aceptado en el Instituto Nacional de Nutrición, que es muy efectivo también, pero quién sabe si hubiera sido lo mismo. Afortunadamente hicimos lo correcto en el momento indicado, por eso estoy aquí todavía", declaró.

Pese a que ya esta un poco mejor de salud, el actor afirmó que ha tenido varios problemas colaterales a causa de las secuelas de esta enfermedad, pues ha perdido un poco la vista, también se le comenzó a caer el cabello, perdió un poco la audición, pero de acuerdo con su médico poco a poco se irá recuperando, de momento ya consiguió ir aumentando su peso.

Este es el video: