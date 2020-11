¿Con novio? Alessandra Rosaldo revela cómo surgió el AMOR con Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo confesó cómo surgió el amor entre Eugenio Derbez y ella, lo que además la habría llevado a terminar con otra relación en la que se encontraba en el momento en que conoció al comediante.

El matrimonio de la cantante con Eugenio Derbez se mantenido como uno de los más sólidos en el medio del espectáculo, además de gozar de una buena relación con los hijos de él Vadhir, José Eduardo y Aislinn Derbez. Sin embargo, pocos saben el secreto que había mantenido celosamente guardado la cantante.

En entrevista con Omar Chaparro, Alessandra Rosaldo señaló que lo de ella con Derbez fue un “click inmediato” y luego de conocerse en “Vecinos” comenzaron a hablar más entre ellos surgiendo así el amor.

Foto: Instagram

Sin embargo, la cantante señaló que en ese momento sostenía una relación de pareja con otra persona de nombre Eduardo que no estaba en el medio del espectáculo, aseguró que las cosas entre ellos no iban muy bien.

“Pues no iba mal. Era un chavo que se llama Eduardo, no es del medio, no era conocido”, dijo Alessandra.

Problemas de pareja

La serie “De viaje con los Derbez” mostró un lado que poco se ha conocido sobre la familia, dejando ver que nada es perfecto y que todas las parejas tienen algunos problemas.

La cantante de Sentidos Opuestos se casó con el comediante hace ocho años, y en algunas ocasiones ha señalado que los problemas la han llevado a pensar en el divorcio, aclarando que siempre tienen solución.