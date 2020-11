Daniela Spalla complace a sus fans que extrañan sus shows

Sólo los verdaderos fans de Daniela Spalla conocían la canción “Lo que digan”, ya que era exclusiva para sus conciertos en vivo, pero el pasado 12 de noviembre, la cantante argentina, consciente de que sus seguidores extrañan sus shows, decidió lanzarla en plataformas.

“Es una canción que cantaba en vivo, sé que a la gente le gusta y era tan lindo lo que se generaba en esos momentos, que la verdad lo extrañaba”, dijo en entrevista la intérprete.

“A ti te importa tanto lo que digan, que te acompañen ellos en tus noches frías, te abracen fuerte y que lo hagan bien por mí”, es el remate del coro de la canción, y comenta la cantante que, en ese momento, en sus conciertos, escuchaba suspiros y expresiones como “ay, qué bonito”, era “un momento mágico”, así que busca dar este regalo a la gente.

“Puede ayudar mucho, porque a mí me pasa que me dan ganas de escuchar este tipo de temas que me arropan”, dijo.

La canción se hizo “exclusiva” por accidente. Cuando la grabó con toda una producción no le gustó, por eso decidió hacerlo en acústico, fue bien recibida y continuó presentándola solamente en sus shows.

“Sé que detrás de los escuchas [en plataformas digitales] hay gente de verdad, pero esos comentarios no se sienten como los gritos que se escuchaban en el show”, por ello tanto con esta canción y su disco completo “Puro Teatro”, lanzado en mayo pasado, busca ayudar a la gente, arroparlos, que sea “algo íntimo”.

“Cuando empezó la cuarentena empecé a ser consciente del efecto positivo que tenía la música en mí, escuchar un disco me cambiaba el humor, entonces dije “ojalá que al público le sirva de igual manera” y con esta canción busco lo mismo”

DATOS

A los 8 años inició estudios de guitarra y participó en eventos artísticos de su escuela.

Tomó clases de canto, teatro y danza y participó en concursos de canto en su adolescencia.

Luego de terminar la secundaria inició estudios de piano en una escuela de jazz.

“Desvelo” logró repercusión local, llevando a Daniela a mudarse a Buenos Aires.

NÚMEROS

2005 grabó su primer álbum de jazz, titulado “Desvelo”.

Por Lesliee Medina