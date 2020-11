Conoce quién sería el NUEVO novio de Angélica Rivera ¡Se ve mucho más joven!

Hace algunos meses, medios de comunicación estaban especulando sobre la vida amorosa de Angélica Rivera, luego de su separación con el expresidente de México Enrique Peña Nieto, quien actualmente ya tiene una nueva pareja. Pero como no podía quedarse atrás, al parecer Angélica Rivera ya también está estrenando romance.

La Gaviota no pasó desapercibida, pues en una de las ediciones del Super Bowl, se le vio acompañada de un manager musical, quien aseguran que es su nueva pareja y de hecho ya se les vio juntos en una fotografía de Instagram por parte de él.

El nombre del galán misterioso es Javier Sepúlveda y de acuerdo con el portal Soy Carmín, es el representante musical de figuras como "El Dasa" y aparentemente no ha dejado de hacer "homenajes" a La Gaviota en sus redes sociales. Sin embargo, los rumores aún no han sido confirmados o desmentidos por parte de ninguno de los dos.

Mantiene su vida privada

La también expareja de El Güero Castro mantiene privada su cuenta de Instagram y en realidad no pasa mucho tiempo en las redes sociales, razón por la que no se sabe mucho de su vida sentimental o privada, en general. Lo que sabemos de ella es por terceros que publican y comparten algunos momentos a su lado.

Ése fue el caso de Sepúlveda, quien el 2 de febrero publicó una foto con la ex primera dama, donde se les ve muy juntitos y sonrientes a los dos, como si fuesen una pareja. Y aunque no lo sean, se ve que guardan una química muy especial, que no con cualquiera se logra, pues hasta su ropa combina.

Angélica Rivera ha tenido dos parejas de manera oficial y una de ellas es José Alberto El Güero Castro, con quien contrajo matrimonio en el año 2004 y de quien se separó en 2008. Luego, por segunda ocasión le dio una oportunidad al amor con Enrique Peña Nieto, con quien sostuvo un matrimonio de 9 años y si los rumores son ciertos, esta sería probablemente su tercera pareja.