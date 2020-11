Sofía Castro tiene COVID-19 y habló sobre sus síntomas en revelador VIDEO

Después de permanecer varios día alejada de sus redes sociales, la actriz mexicana, Sofia Castro, quien decidió revelar la razón que la alejo de las redes sociales y en especial de sus fieles seguidores, que la apoyan en todo momento.

La joven hija de la Angélica Rivera y el "Güero" Castro, usó sus historias de Instagram para contar a los internautas las razones que la llevaron a guardar silencio por algunos días, pues no estaba lista para confesar que se había contagiado de Covid-19.

A través de esta plataforma digital, la actriz de 24 años de edad detalló que se enfermó la semana pasada y no se encontraba bien de salud, pues tuvo muchos de los efectos negativos que son comunes dentro de esta enfermedad.

En el clip habló de los síntomas que tuvo los días pasados, y no quería preocupar a nadie, además de que no estaba en condiciones para hablar con nadie, ya que tuvo fiebre y mucho dolor de cabeza, que fueron acompañados por nauseas.

"No he podido comer mucho, la sensación de no poder respirar; la verdad sí tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto”, explicó Sofía a sus seguidores durante el clip.

Sofía dijo que no quiso anunciarlo antes debido a que realmente se sentía muy mal, pero aseguró que ya se siente mucho mejor y que va disminuyendo la sensación de no poder respirar. También adelantó que el doctor le dijo que en 15 días podría estar al 100.

Sofía no ingresó al hospital pero se ha mantenido aislada en su casa, además que siempre siguió las medidas para evitar contagiarse. Tras enfermar, se ha mantenido hidratada y ha sido puntual en el tratamiento médico y no ha visto absolutamente a nadie.

También la actriz dijo que su novio, Pablo Bernot, no está enfermo. Finalmente dijo que la próxima semana tiene un compromiso laboral y espera recuperarse para poder estar presente.

Aquí el momento exacto: