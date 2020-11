The Crown: Esta es la terrible noticia que Carlos le dio a Lady Di horas antes de su boda

La espera terminó para los fanáticos de la serie The Crown que narra la historia de la reina Isabel II, y en esta cuarta temporada, los protagonistas serán la princesa Diana y el príncipe Carlos, pues se da a conocer la historia de cómo se conocieron, se enamoraron y llegaron al altar.

No es un secreto que el matrimonio de Carlos y Diana estuvo opacado por la presencia de Camila Parker, pues en varias entrevistas la princesa de Gales dejo en claro que desde el principio de su matrimonio eran tres los involucrados, en referencia a la actual esposa del heredero del trono británico.

En torno a esto, la astróloga de la princesa Diana hizo una confesión, pues dio a conocer que días antes de su boda, Diana Spencer se llevó una gran decepción, pues Carlos le confesó que no la amaba. Esa declaración fue la causante de las constantes de presiones que sufría.

De acuerdo con la astróloga, Diana pensó en cancelar la boda y no asistir a la ceremonia debido a esa información pero la presión mediática la hizo aceptar el compromiso sabiendo que quien sería su marido amaba a otra mujer.

Carlos no quería mentirle a Diana

Según Penny Thornton Carlos no quería llegar al altar sabiendo que no era sincero con su futura esposa, por lo que decidió hacerle la confesión, sólo una noche antes del enlace, que se convirtió en uno de los eventos más importantes y mediáticos de la década de los años 80.

"Creo que Charles no quería ir a la boda con una premisa falsa. Quería arreglar las cosas con ella y fue devastador para Diana". Luego agregó otro dato estremecedor: "Ella no quería seguir adelante con la boda. Pensó no asistir a su propio casamiento", dijo la astróloga.

Esta revelación deja el claro que el matrimonio con Carlos fue una tortura para Lady Di, desde el primer día y hasta la fecha en que perdió la vida el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico de París.

Esta confesión coincide con el estreno de la cuarta temporada de la popular serie The Crown que reúne hechos históricos con ficción en torno a la vida de la realeza británica.