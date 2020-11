MasterChef México: Chef Herrera ya tiene rival; conoce a Fernando Stovell el chef de la realeza que lo puso en su lugar

Durante las siete temporadas que van de MasterChef México, el chef Herrera se ha caracterizado por su polémica personalidad, pues no deja que nada ni nadie se le escape y tiene críticas para todos, en especial para los participantes.

Su polémica personalidad le ha valido convertirse en el chef más temido de esta temporada, qua apenas va empezando, pero en su camino ya se llevó un traspié, pues se topó con otro grande de la cocina, que menos sarcástico lo puso en su lugar.

Todo empezó cuando Herrera decidió tocar el platillo de David y Nicolás, para mejorar la presentación del mismo pues afirmó que todo estaba desintegrado, por lo que usó sus manos para recolocarlo y darle una mejor presentación.

Ese gesto no gustó al chef invitado Fernando Stovell quien le reclamó y le dio un cero por su presentación, pero no sólo eso sino que además no quiso probar el plato alegando que como Herrera lo había tocado no lo comería.

En ese instante el semblante de Herrera se transformó y dejó ver que Stovell no es una de sus personas favoritas en esta competencia, pues se atrevió a contradecirlo en plena emisión y aunque fingió que no pasaba nada su cara no pudo ocultar su sentir.

¿Quién es Fernando Stovell el rival del chef Herrera?

Si bien no se ha dicho que sean como tal enemigos es claro que al chef Herrera no le gustó que Stovell le pusiera un cero por su presentación, cosa que es muy buena para los amantes del reality, pues el chef de la realeza participará en más capítulos, por lo que ya nos preparamos para la polémica.

El método de Stovell es muy refinado, cosa que dejó ver con su sopa de hongos azules que preparó para enseñar a los alumnos un poco de su trabajo y que sin duda evidenció la calidad de su trabajo y mostró por qué ha cocinado para la reina Isabel II.

Pero, ¿quién es Fernando Stovell? Se trata de un chef mexicano, aunque su apellido no lo parezca, que tiene más de 20 años de experiencia y que gracias a su disciplina y constancia se ha metido a la cocina de la realeza, pues entre sus comensales están los príncipes Harry y William.

Pero no sólo ellos, sino personalidades de la alta sociedad británica como David y Victoria Beckham, Tony Blair, Gordon Brown y John Major, así como Michael Schumacher y Steven Spielberg.