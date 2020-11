Stephanie Valenzuela teme que Eleazar sea liberado; ya habló con su excuñada Zoraida Gómez

Stephanie Valenzuela asegura que siente miedo de que las autoridades mexicanas permitan que el actor Eleazar "N" pueda salir de prisión y además esto ocasione que se den más ataques en contra de otras chicas por parte de él en el futuro.

Durante una entrevista realizada en el programa "Venga la Alegría", la modelo aseguró que no es quién para pedir una pena para su exprometido; sin embargo, aseguró que un castigo justo podría hacerla permanecer tranquila.

“Yo no te puedo decir cuántos años o qué sentencia, pero sí siento que estoy en peligro si él queda fuera, por las amenazas, por las cosas que me dijo, entonces sí me sentiría más tranquila, si todavía no puede hacerme daño”.

Valenzuela dio a conocer además que mantuvo comunicación con Zoraida Gómez, hermana del actor, para preguntar cómo se encontraba la mamá de su agresor.

“Sí, con Meli (mamá de Eleazar) me da muchísima pena porque sé que ella la pasado mal y no tengo corazón como para verla o hablar con ella porque al margen de que Eleazar tiene que hacerse responsable de sus actos, o sea, a nuestra familia les rebota, yo siento muy feo por la señora porque sé que no debe estar nada bien".

Además de esto, Stephanie explicó que ha mantenido un contacto mínimo con la hermana del actor a fin de arreglar algunos pendientes relacionados con las pertenencias que él dejó en casa de ella y añadió que la familia de Eleazar ha sido respetuosa con ella.

"Con Zori (su hermana) sí, Zori me escribió, ella me escribió bastante bien, yo expliqué un poco de las cosas porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa, pero ellos son muy respetuosos, es más ella me dijo te quiero pedir disculpas, le dije no tienes nada de qué pedirme disculpas porque realmente tú no me has hecho nada, ni tu mamá”.

Durante la charla, la modelo desmintió el rumor que indicaba que había aceptado una camioneta y 300 mil pesos como parte de un arreglo con el actor a cambio de retirar los cargos en su contra.