Ninel Conde presenta ante la Fiscalía denuncia de violencia contra su expareja Giovanni Medina

Esta tarde Ninel Conde se presentó junto a sus abogados en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para interponer una denuncia penal contra su expareja, Giovanni Medina, y padre de su hijo Emmanuel, por el delito de violencia doméstica cometido contra su persona.

La actriz y cantante fue entrevistada por los medios de comunicación a la salida de la Fiscalía, en donde Giovanni Medina no acudió a la cita a la audiencia inicial a la cual se esperaba que asistiera. La presa cuestionó a Ninel Conde sobre el desaire por parte de su expareja: “este es un acto más de violencia que ejerce en mi contra, el solo se contradice como lo está haciendo ante las autoridades”, replicó y recordó que no pierde la fe en volver a ver a su hijo Emmanuel.

A la salida de la audiencia el abogado de la actriz declararon que el imputado, Giovanni Medina, “al no comparece a la audiencia de hoy es claro que demuestra total desprecio a las instituciones y a la ley; él manifiesta por medio de sus abogados no poder comparecer por tener síntomas de Covid y está asentado que el día de ayer fue a la sede de la Fiscalía a recabar información de la carpeta de investigación y pasó filtros que de ninguna manera demostraron que tuviera el más mínimo de los síntomas,” declaró.

La siguiente medida en el proceso

El abogado de Ninel Conde expresó que luego que Giovanni Medina no asistiera a la audiencia inicial para lo cual fue citado “lo que procede es volverlo a citar y si se sigue negando lo van a hacer comparecer, si se comprueba que mintió lo vamos a desglosar para otro delito más,” señaló el abogado de la actriz.

Previamente, durante la madrugada de este jueves, Ninel Conde compartió un video en su cuenta de Instagram en donde explicaba que se encontraba reunida con su equipo legal para hablar sobre la audiencia “de un caso penal” que tenía programada para este día, la cual se llevó a cabo antes del mediodía de este jueves.

¡Ninel Conde prepara una demanda en contra Giovanni Medina por violencia de género! uD83DuDE31uD83DuDCFA #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/wt6HUsyeq6 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 12, 2020

“Estoy en una reunión con mi equipo legal, estamos en una reunión y de pronto me empiezan a mandar mensajes. Mi equipo de trabajo, yo no he convocado a nadie, a ningún compañero de la prensa, tenemos una audiencia de un caso penal, tengo que decirlo porque se está tergiversando la información,” se escucha comentar a Ninel Conde en el video.

Los motivos de la audiencia

En la grabación compartida en Instagram Ninel Conde cede la voz a uno de sus abogados quien asegura que “Giovanni Medina está citado por una autoridad judicial para, en audiencia de derecho, se le haga saber por parte del Ministerio Público, que es el representante social, que tú (Ninel Conde) eres víctima de conductas que el señor Medina ha venido propagando en tu prejuicio y que son consideradas delito. No es un invento, es un acto de gobierno, vivimos en un Estado de leyes y el señor fue citado,” declaró el abogado.

uD83DuDEA8 ¡De último momento! uD83DuDEA8 ¡Ninel Conde llega al reclusorio oriente para la audiencia que tiene por la demanda que le puso a Giovanni Medina, pero este, no se presentó! uD83DuDE31uD83DuDCFA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/hGtJzHMvvm — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 12, 2020

Ninel sufrió "violencia repetida"

Los abogados de Ninel Conde insistieron en que la actriz sufrió “violencia repetida e incalificable” y que ya habían presentaron los datos de pruebas suficientes para generar la notificación, con el fin que este jueves Giovanni Medina se presentara a declarar, cosa que finalmente no ocurrió.

De haberse presentado, él podría presentar otros elementos de prueba para decir si es o no culpable, pero existía la posibilidad también de que fuera vinculado a proceso hoy mismo, algo que hasta el momento no ha sucedido.

¡En exclusiva, Giovanni Medina explica por qué no asistió a atender la demanda por violencia intrafamiliar que interpuso Ninel Conde en su contra! uD83DuDE31uD83DuDCFA #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/BLPudthPYD — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 12, 2020

Finalmente en su grabación, Ninel Conde declaró que “yo no había hablado respecto de esta denuncia hasta que tuviéramos algo materializado, y a mi me gusta tener elementos; y esto es un claro ‘no a la violencia de género’. Yo creo que es importante levantar la voz y creo que no necesitas tener tal vez una mordida, dos, tres, en el cachete; te arrancan a tu hijo”, concluyó la actriz.