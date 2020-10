Galilea Montijo tiene SUEÑO ERÓTICO con Thalía y destapa DETALLES: VIDEO

Nuevamente, la conductora estrella del programa "Hoy", Galilea Montijo sorprendió al mundo del espectáculo al revelar que tuvo un sueño erótico con la cantante, Thalía.

Durante una conversación con medios de comunicación, sin tapujos, la modelo tapatío recordó la ocasión en la que soñó con un encuentro íntimo con la intérprete de canciones como "Desde esa noche", "No me acuerdo" y "No me enseñaste".

Todo surgió después de que la también actriz fuera cuestionada sobre la polémica que surgió con el video de la canción "Voy a conquistarte" en donde se "casa" con el intérprete Diego Verdaguer.

View this post on Instagram ud83cudf37 A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Oct 7, 2020 at 10:41am PDT

Y es que el cantante aseguró que uno de sus fantasías era casarse con la conductora de "Hoy"; las declaraciones no cayeron del todo bien a Amanda Miguel, esposa de Diego, pues aseguró que "estaban fuera de lugar".

Por ello, Galilea Montijo aseguró que todas las personas tienen "fantasías", incluso recordó cuando ella soñó con Thalía.

“Yo creo que todos hemos tenido fantasías con alguien, yo he soñado a mujeres, hace muchos años yo lo dije, con Thalía yo tuve un sueño que hasta dije… me levanté y dije “ay, Thalía, te veo diferente”. Pero yo creo que me acosté pensando en ella”, recordó.

Finalmente, Galilea Montijo contó que una vez que le platicó lo sucedido a Thalía, ambos lo tomaron con humor y todo quedó como una buena anécdota.

Galilea Montijo confiesa que tuvo un sueño erótico con Thalía e incluso ya se lo hizo saber a la cantante. uD83DuDE31uD83DuDD25 #Ventaneando uD83DuDCFA



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. uD83DuDC49 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/dsp1wFMF8b — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 6, 2020

