Michelle Vieth recuerda a su padre con emotivas imágenes y mensajes de cariño

Daddy ud83dudda4u2728ud83dude4fud83cudffbu2728ud83dudda4Papi It was just Fatheru2019s Day ... Apenas celebru00e1bamos el du00eda del Padre.... Just a second... En solo un segundo ... Now we all celebrate your life... Ahora celebramos tu vida... The big shoes you left us to fill.. Y los zapatos tan Grandes que nos dejaste para llenar... Thank you for your example.. Gracias por tu ejemplo... But thank you more for your lud83dude0cLove ... Pero mucho mu00e1s por tu Amor... God needed you... Dios te necesitaba .. I know you will be watching all over us .. Se que seguiru00e1s cuidu00e1ndonos desde el cielo... Itu2019s overwhelming to see how many hearts you touched .. Me llena de orgullo saber cuantos corazones tocaste... WE Lud83dudda4VE YOU...TE AMud83dudda4MOS... ud83dudda4LOVE YOU, SEE YOU, BYE...ud83dudda4 ud83dudda4NIGHTY, NIGHT.. DONu2019T LET THE BED BUGS BITE...ud83dudda4ud83dudda4u2728ud83dude4fud83cudffbu2728ud83dudda4 To heaven.. Hasta el Cielo...