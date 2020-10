Sarita Sosa comparte FOTOS inéditas del “Príncipe de la canción”

La hija menor del afamado y exitosa cantante José José, Sarita Sosa, compartió un serie de fotografías inéditas en donde se puede ver a ella de bebé, su madre Sara Salazar y el “Príncipe de la canción” compartiendo momentos muy familiares.

A un año de su fallecimiento el recuerdo de uno de los intérpretes más queridos y afamados de nuestro país aún perdura en el corazón de sus fans, motivo por el cual las fotografías de Sosa han sido ampliamente comentadas.

Fueron tres fotografías inéditas las que compartió la hija menor del "Príncipe de la Canción" en su cuenta oficial de Instagram, en las cuales se ve a la feliz familia posar al lado de un piano mientras "José José" sostiene entre sus brazos a una Sarita bebé mientras esta sonríe tiernamente.

Fans reprochan mensajes de Sarita

Las fotografías fueron acompañadas por emotivos mensajes en alusión a su padre, sin embargo, estos no fueron bien recibidos por los fans quienes aún le reprochan el no permitir que sus otros hermanos y familia vieran al intérprete del “Triste” antes de su muerte.

“Vivirás en mi gracias a la música y los recuerdos 💙 Te amo y te extraño demasiado Otousan (papá en japonés). Gracias por ser mi maestro de vida. 9.28.19″. escribió Sarita Sosa en la primera imagen.

En una segunda imagen se puede ver a Sarita de niña riendo a carcajadas acompañada de su papá, fotografía que acompañó con el mensaje:

“Extrañando a mi mejor amigo y las mejores risas de mi vida 9.28.19″.

Finalmente en la última postal compartida por Sarita se puede ver a Sarita, Sara y José José tocando el piano, acompañada del mensaje:

“Extrañando a mi maestro 9.28.19”

Pese a las emotivas fotos y mensajes, los fans mexicanos de José José, aún no perdonan a Sarita ni a Sara Salazar, por la actitud mostrada durante los últimos días y posterior muerte del “Príncipe de la canción”.

Fue así que comentarios como: José José (...) tuvo una gran familia junto a la señora Anel y sus 2 hijos...ya después fueron tu y tu mamá. Y acá en México no eres bienvenida”, “Ridícula” o “Noooo el no fue tu maestro!! Él era una buena persona, a ti te crío tu mamá de él no tienes nada no te alucines !!”, fueron algunas de las reacciones que se puede leer en las fotografías.