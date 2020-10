Janis Joplin le canta a la CDMX

La trágica vida de Janis Joplin ha recorrido la historia de la música, desde que fue encontrada muerta el 4 de octubre de 1970; aunque la singular intérprete tuvo una corta carrera, sus canciones siguen en el gusto de las nuevas generaciones, tanto que la Ciudad de México es la segunda con más oyentes, según Spotify.

Sólo por debajo de Sao Paulo, los temas de la conocida también como “Bruja cósmica”, tienen 78 mil 228 oyentes en la capital de México, siendo la canción Me and Bobby McGee la preferida de sus seguidores mexicanos.

Hoy a 50 años de su fatídica muerte, su música sigue siendo de la más reproducida entre los usuarios de la plataforma musical en el mundo, de hecho nuestro país se coloca como el cuarto en donde se escucha más a Janis Joplin, quien ingresó al Salón de la fama del Rock en 1995.

Tenía 27 años cuando fue encontrada sola y muerta, en una habitación de un hotel en Hollywood, California. La causa de su fallecimiento: una sobredosis de heroína. Se encontraba en la preparación de su disco Pearl, el cual fue lanzado meses después de su desaparición.

Desde que dejó a su familia a los 19 años emprendió la búsqueda de lo que ella llamaba “una vida llena de amor”, y a finales de 1963 decidió hacer un largo viaje en carretera con su amiga Chet Helms a San Francisco, ahí conoció lo que era cantar en bares, aunque también fue su encuentro con las anfetaminas.

Spotify también registra que uno de los grandes éxitos de la nacida en Texas es el tema Piece of My Heart, ya que tiene 121 millones de reproducciones, es la número dos del top ten de las canciones de Joplin.

Considerada de las primeras estrellas de rock femenina y una verdadera heredera del blues, en la intimidad era como una niña pequeña, con inseguridades, con mucho dolor, fue lastimada varias veces, según lo revela el documental Janis blue Little girl, dirigido por Ami Berg que se estrenó en 2015.

“Fue una mujer revolucionaria, que no tuvo miedo de saltarse las reglas. Abrió camino a otras mujeres para que se atrevieran a mostrar quién eran verdaderamente. Janis les dio carta blanca, y había una libertad en eso que no existía antes”, señaló Berg en el estreno del material que se realizó en Venecia.

Mediante entrevistas a las personas que convivieron con ella en su corta vida, el filme mostró la vulnerabilidad de la llamada Dama blanca del blues, así como su búsqueda del amor. Muchos de sus biógrafos aseguran que no se sabe cuántas parejas tuvo, porque la cantante no hizo diferencia de género al elegir una compañía sentimental.

La artista tejana también inspiró a otros, como a Leonard Cohen, quien rememora su fugaz encuentro sexual en ese hotel de celebridades, con la canción Chelsea Hotel o Pearl, el tema que The Mamas and the Papas, que cantaban a aquella chica fugitiva y preciosidad sureña.

Espíritu rebelde

Nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas, pero huyó a Austin esperando un mejor futuro. Sus padres querían que fuera maestra, pero desde los 16 años mostró su amor por la música. Comenzó a beber desde que iba a la universidad, su autopsia reveló que tenía destrozado el hígado.

POR NAYELY RAMÍREZ MAYA

rcb