Daniel, exintegrante de OV7 habla por primera vez tras ser acusado de retención de menores

El pasado 1 de octubre, Daniel Isaías Vázquez Sánchez, ex -integrante de la Onda Vaselina, fue vinculado a proceso por el delito de retención de menores.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, aportó los datos de prueba suficientes que permitieron obtener dicha resolución durante la continuación de la audiencia inicial.

Como parte del proceso, el juzgador impuso para el ahora imputado la presentación periódica mensual en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, así como la prohibición de convivir con la menor de edad, quien fue recuperada en una diligencia de cateo llevada a cabo por la FGJ.

Luego de la información que circuló sobre la detención del exintegrante de “La Onda Vaselina” fue este mismo quien por medio de un comunicado de prensa que se dio a conocer en el programa Ventaneando quien aclaró la situación que vive actualmente.

“Antes que nada quiero aclarar que no fui detenido ni he secuestrado a nadie, siempre me he conducido a favor de salvaguardar la seguridad de mi hija y desafortunadamente no puedo dar detalles del juicio por ser un asunto jurídico, lo que sí puedo decir es que soy un ciudadano honorable, respetuoso de la ley y lo que he hecho en todo momento es cuidar a mi hija, por eso solicite una medida urgente de depósito de la niña ante la autoridad competente, como un mecanismo legal para salvaguardar a mi hija, pero hasta ahorita no se ha resuelto…” es parte de lo que dice el comunicado de Daniel Vázquez.