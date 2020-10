¿Quién es Daniel Isaías "N", el exintegrante de OV7 vinculado a proceso por retención de menores? FOTOS

View this post on Instagram

Ayer sonu0303eu0301 con los hambrientos los locos, Los que se fueron, los que estau0301n en prisiou0301n, Hoy desperteu0301 cantando esta canciou0301n, Que ya fue escrita hace tiempo atrau0301s, Es necesario cantar, de nuevo una vez mau0301s #InconscienteColectivo #charlygarcia #charlygarciu0301aquote #elevador #sube #baja #verano #ascensor #elevador #picoftheday #punk #diasdeverano #yendoacasa #pandemia #putocovid #sanadistancia #tepiensosiempre #ahivienelaaurora #yaestaamaneciendo #elrockdelarevancha #noalborotenalpunk #verano2020 #extranu0303amosaRegina #wayfarer #wayfarertortoise #huixquilucan #interlomas #yaseescuchan las #valkirias @danypunkrock