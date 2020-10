ExOV7, Daniel, ya había sido acusado del SECUESTRO de su HIJA; ésta la polémica historia

La historia de Daniel Isaías Vázquez, ex integrante del grupo de pop OV7 ha estado marcada por la polémica en los últimos meses, debido a malos entendidos con la madre de su hija quien interpuso una demanda por la custodia de la menor de edad.

Fue en el mes de abril cuando se dijo en redes sociales que la hija del cantante estaba desaparecida e incluso se levantó una Alerta Ámber por el supuesto extravío de la niña de nombre Regina.

Sin embargo Daniel explicó en ese momento que las cosas no eran de ese modo, pues incluso su expareja lo acusó de “secuestrar” a su la hija que tienen en común.

En ese momento, mediante un video publicado en redes sociales, el exintegrante de OV7 destacó que todo se trataba de un mal entendido entre su esposa y él, pues la niña se encontraba en su casa en perfectas condiciones.

A post shared by Daniel Vu00e1zquez (@danypunkrock) on Apr 8, 2020 at 3:22pm PDT

View this post on Instagram

Incluso mostró que la pequeña estaba completamente sana y que no era necesario que fuera reportada como desaparecida, pues estaba sana y salva.

Fue Mariana Ochoa, su compañera y amiga, quien tomó parte en ese momento y pidió a sus seguidores que difundieran el mensaje de que Regina estaba bien y reconoció la gravedad de activar una Alerta Ámber por un pleito personal.

La disputa por la custodia de su hija continuó en instancias legales, hasta este jueves cuando se dio a conocer que Daniel, quien formó parte de la agrupación Onda Vaselina, fue vinculado a proceso acusado de retención de menores.

Las pruebas en su contra fueron presentadas por el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.

La resolución indicó que durante un cateo el músico estaba en compañía de la menor, por lo que quedó prohibido que se acerque a su hija Regina, además deberá presentarse cada mes ante la Unidad de Supervisión de Mediadas Cautelares.

Todo inició en abril cuando la madre de Regina, viajó a Estados Unidos y le pidió a Daniel que se quedara con la niña, pues ella tenía todos los síntomas de Covid-19.

“La mamá de Regi viajó a San Diego en pleno brote de pandemia de Covid-19, no solo fue eso sino que al llegar me comparte que tiene todos los síntomas del Covid-19 para ese momento me dijo ‘no me entreges a Regina”, explicó Daniel Vázquez.