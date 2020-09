Kalimba revela por qué cortó a Aislinn Derbez cuando estaban más enamorados: VIDEO

Kalimba como pocas veces lo hace, abrió su corazón en un entrevista con su amiga Karla Díaz para su canal de youtube Pinky Promise, ahí reveló detalles de su noviazgo con Aislinn Derbez.

Tal y como lo lees, pocas personas sabían que el exintegrante de OV7 sostuvo un romance con la hija de Eugenio Derbez, el cual de acuerdo con Kalimba fue una de las mejores etapas que vivió pues ambos estaban muy enamorados.

Durante la plática, Kalimba reveló que el disco “NegroKlaro” se lo escribio completo a Aislin Derbez quien en ese momento era su novia.

“Anduve con Aislinn Derbez. Es preciosa y es muy linda persona. De hecho todo ese disco ‘NegroKlaro’, se lo escribí a ella. Ella lo sabe. Hay dos canciones que se me hacen las canciones más bonitas que he escrito, porque mi corazón estaba en un lugar donde no se había querido esconder al cien por ciento, ‘Guanabaya’ y ‘Huellas’”, confesó Kalima

Pese a que ambos estaban muy enamorados, Kalimba tomó la decisión de terminar su relación con Aislinn, esto para no truncar sus estudios y a su vez, sus sueños pues era tanto el amor que la hija de Eugenio Derbez sentía por Kalimba que estuvo a punto de salirse de la escuela para poder regresar a México con el también compositor.

Aunque en esos momentos, Aislin no entendió el por qué su novio Kalimba había tomado la decisión de terminar, el intérprete de “Se te olvidó” cuenta que él no iba a “cortar” las alas de su entonces pareja.

“Al final, los últimos meses me dijo: ‘Sabes qué, no aguanto, me voy a salir’; le dije: ‘no puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’. Entonces la corté y luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar”.