Youtuber mexicana Ixpanea en "shock" tras vivir fuerte sismo de Grecia: VIDEO

Un terremoto de magnitud entre 6,6 y 6,8 en la escala de Richter sacudió este viernes la isla Samos de Grecia y la costa egea de Turquía, fue la youtuber mexicana Ixpanea la que vivió momentos de terror.

Ixpanea es una youtuber que se dedica a crear contenido de viaje y nuevos lugares alrededor del mundo para YouTube, tras su viaje por Corea del Sur decidió comenzar una nueva aventura por Grecia sin imaginar lo que sucedería durante su estadía.

Este día la youtuber vivió momentos de terror debido al fuerte sismo que sacudió Grecia, y documentó todo a través de su cuenta de Instagram en la que señaló que se encuentra bien y a salvo.

Ixpanea en “shock” por sismo en Grecia

La youtuber siguió el protocolo que se realiza en la Ciudad de México tras un sismo, por lo que decidió salir de su casa en el momento en que sintió el fuerte movimiento telúrico.

Ixpanea salió sin nada a la calle, inclusive sin pantalones y cubrebocas considerando que lo más importante era ponerse a salvo, lo que la sorprendió fue que no había nadie en la calle.

“Me bajé sin pantalones, ni cubrebocas. Estoy en shock porque no hay nadie en la calle, nadie se bajó por el temblor. Obviamente no hay alerta sísmica. A parte es un tercer piso, no tenemos elevador, la gente como si nada, ¿qué onda? ¿Por qué no salen?”, dijo.