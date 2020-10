Gina Montes, sex simbol de "La Carabina de Ambrosio", reaparece para aclarar rumores | PODCAST

A finales de la década de los 70, la televisión le dio la bienvenida a un programa “cómico, mágico, musical” que albergó personalidades, de los que destacan César Costa, Gualberto Castro, Alejandro Suárez, Roberto Ramírez “El Boticario” y Benito Castro, entre muchos otros. Sin embargo, hubo una mujer que pese a su breve participación en los sketches se quedó grabada en la memoria y corazón de los mexicanos: Gina Montes.

Regina Inés Barbosa, nombre real de la exvedette, nació en Brasil el 11 de enero de 1944 y heredó su por el baile gracias a sus padres, quienes también trabajaron en el mundo del espectáculo.

Gina se involucró en los shows de entretenimiento a la edad de 7 años, cundo formó con sus hermanas un grupo infantil que con el tiempo le fueron dando fama.

En el año de 1976 viajó a México para buscar oportunidades, fue entonces cuando se integró a un grupo de bailarinas cubanas, trabajando en el centro nocturno “La Ronda”, donde debutó como solista y, al mismo tiempo, logró incursionar como bailarina en el programa de televisión “Vamos a cantar” que estelarizaba la estrella del rock and roll César Costa.

Gina Montes y “La carabina de Ambrosio”

El cantante junto con el productor de TV, Humberto Navarro, la invitaron a participar en el programa “La carabina de Ambrosio” el cual la convirtió en el sex symbol de la época por su figura y extraordinaria belleza.

Sus apariciones no duraban más de 40 segundos. Y su baile era la atracción principal de las cortinillas de entrada y salida con la canción Quartz de la banda francesa del mismo nombre. Usaba enormes botas que le llegaban a las rodillas y conjuntos de luces que enmarcaron su espectacular figura, producto del ejercicio.

La participación de Gina también consistió en contar chistes blancos (era un programa familiar) y apoyar en sus fallidos trucos de magia a Beto “El boticario” a quien siempre le contestó “denankiu” como respuesta a el “thank you” (gracias) que le daba.

El fin de la carrera de Gina

“La carabina de Ambrosio” dejó de transmitirse en 1987; no obstante, la brasileña dejó el programa en 1985, tras quedar embarazada. Su salida apresurada dio paso a que se generaran teorías sobre su persona; destacaron que había sido víctima de secuestro, había muerto o se había suicidado.

Reaparece Gina Montes

La figura de la exvedette quedó en el misterio hasta que reapareció en el 2009 para aclarar todos los rumores. En el 2016, le concedió una entrevista al programa Hoy, donde platicó las razones por las que dejó su carrera artística y dónde ha vivido todos estos años.

Gina Montes sostuvo una relación con el músico Carlos Masías, de quien quedó embarazada. Planeó regresar a la televisión mexicana después de dar a luz, pero en una de sus visitas a Estados Unidos el médico le prohibió continuar viajando, por lo que tuvo que quedarse en la Nación Americana los nueve meses de su embarazo.

Por desgracia, ese tiempo fue suficiente para que perdiera sus documentos para trabajar en nuestro país. Fue entonces cuando decidió radicar en Nueva York hasta la fecha. Posteriormente se casó con el cubano Rolando Márquez.

La brasileña aclaró que prefirió dedicarse a su hija Judith y dejar la farándula. No obstante, explicó que tuvo que dedicarse a muchas cosas para poder salir adelante; fue trabajadora del hogar, cocinera, chofer, bordadora.

“Yo hice de todo, honestamente. Me siento muy orgullosa de eso porque toda mi vida, desde los 7 años, yo nada más trabajé en el “show business” y de repente me vio en una situación que tenía que hacer otras cosas para sobrevivir. Pero eso me gustó. Aprendí mucho y tuve la fuerza de la vida para salir adelante”.

Actualmente la sex symbol de la década de los 80 no trabaja, pero sigue dedicada a su hija y su sueño es convertirse en abuela.

